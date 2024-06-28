سوريا تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في بوليفيا وتؤكد دعمها ووقوفها مع الحكومة البوليفية الشرعية

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه “تدين الجمهورية العربية السورية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها بعض الوحدات العسكرية من الجيش البوليفي وكذلك من يقف خلفها والتي وقعت في لاباز بتاريخ ٢٦ حزيران الجاري، مستهدفة الحكومة المنتخبة لدولة بوليفيا المتعددة القوميات برئاسة الرئيس لويس آرسي كاتاكورا”.



وأضافت الوزارة في بيانها: “تؤكد سورية على ضرورة احترام النظام الدستوري الشرعي لبوليفيا، والحفاظ على الاستقرار الديمقراطي والمؤسسي وسيادة القانون، وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لهذا البلد الصديق”.



واختتمت الوزارة البيان: “تعرب الجمهورية العربية السورية عن دعمها ووقوفها مع الحكومة البوليفية الشرعية برئاسة الرئيس لويس آرسي المنتخب بشكل ديمقراطي من قبل الشعب البوليفي الصديق، وتطالب مرة أخرى الدول والقوى المتغطرسة باحترام حرية شعوب أمريكا اللاتينية بما في ذلك شعب بوليفيا بالحفاظ على مؤسساتها الشرعية المنتخبة”.