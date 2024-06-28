الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 12:02

الحجاج الإيرانيون بإمكانهم التصويت في الانتخابات الرئاسية في الرياض

الحجاج الإيرانيون بإمكانهم التصويت في الانتخابات الرئاسية في الرياض
وقال "علیرضا محمودي" صباح اليوم الجمعة في تصريح للصحفيين: ان الانتخابات جارية ولم ينته بعد أي مركز اقتراع من جمع الأصوات؛ على ان يتم إرسال الإحصائيات المتعلقة بتصويت مواطني الخارج، إلى لجنة الانتخابات بوزارة الخارجية في نهاية الوقت المحدد.

وردا على سؤال مراسل إرنا حول التصويت في المملكة العربية السعودية، قال هذا المسؤول: سيجري التصويت في الرياض كما أُعلن وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية بهذا الخصوص لاحقاً.

وافادت ارنا، ان البعثات الايرانية وبما يشمل السفارات والقنصليات العالمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الدول المختلفة، شرعت في المهام الموكلة اليها من اجل تنفيذ عملية الاقتراع واستقبال الناخبين الايرانيين للادلاء باصواتهم.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وبإمكان الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه، التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة، لانتخاب مرشحهم.

وافادت لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان عدد مراكز الاقتراع في الخارج، يبلغ 345 مركزا لدى اكثر من 95 دولة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الـ 14 بالجمهورية الاسلامية الايرانية، 4 مرشحون، وهم:
حجة الاسلام مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما اعلن المرشحان، امير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.
رقم : 1144357
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أما آن لهذا العالم أن يستفيق؟!!
أما آن لهذا العالم أن يستفيق؟!!
حركة المقاطعة ..من شوكة إلى خنجر في صدر الكيان الصهيوني
حركة المقاطعة ..من شوكة إلى خنجر في صدر الكيان الصهيوني
28 حزيران 2024
الأمن الداخلي: لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية في إيران
الأمن الداخلي: لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية في إيران
28 حزيران 2024
مراجع الدين يدلون باصوتهم في الانتخابات الرئاسية
مراجع الدين يدلون باصوتهم في الانتخابات الرئاسية
28 حزيران 2024
المرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي يدلي بصوته
المرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي يدلي بصوته
28 حزيران 2024
رئيس السلطة القضائية: الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا
رئيس السلطة القضائية: الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا
28 حزيران 2024
املي لاريجاني: الديمقراطية الدينية تتحقق بحضور الناس عند صناديق الاقتراع
املي لاريجاني: الديمقراطية الدينية تتحقق بحضور الناس عند صناديق الاقتراع
28 حزيران 2024
بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد
بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد
28 حزيران 2024
الإمام الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
الإمام الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
28 حزيران 2024
الإمام الخامنئي: الحضور الشعبي الحماسي ضرورة أكيدة للجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: الحضور الشعبي الحماسي ضرورة أكيدة للجمهورية الإسلامية
28 حزيران 2024
مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم
مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم
28 حزيران 2024
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
28 حزيران 2024
السيد نصر الله في أربعينية رئيسي: إيران هي السدّ المنيع أمام كل المستعمرين
السيد نصر الله في أربعينية رئيسي: إيران هي السدّ المنيع أمام كل المستعمرين
27 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟