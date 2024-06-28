الأمن الداخلي: لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية في إيران

وقال العميد أحمد رضا رادان، في تصريح له ذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة، هناك اقبال كبير من المواطنين على صناديق الاقتراع.



وأضاف: لحسن الحظ لم يسجل أي حادث أمني في أي جزء من البلاد والأمن مستتب والانتخابات تجري بشكل منظم، وزملاؤنا سيكونون مع الشعب حتى آخر لحظة من التصويت والفرز واعلان النتائج.



وبدأت الدورة الـ 14 للرئاسيات الإيرانية صباح اليوم الجمعة، بالتزامن في داخل البلاد و 138 بعثة دبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في خارج البلاد.



وتأتي هذه الانتخابات المبكرة قبل نحو عام من موعدها الأصلي، وذلك بعد استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.