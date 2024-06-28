قبلان: البلد قادر على النهوض لكنه بحاجة إلى قرارات جديّة وحماية اليد اللبنانية

وأكّد أنه "لا بد من تسوية رئاسية يربح فيها الجميع، والكنيسة في صميم قلوبنا، ولم نخذل المسيحيين يوماً ولن نخذلهم، ولكن الشراكة الوطنية تمرّ بتسوية رئاسية تسع الجميع.



وطبيعة البلد الدستورية توافقية ولا يجوز القفز فوقها".



أما على مستوى قضايا الناس، فجدّد مطالبته الحكومة "حماية القطاعات الحيوية، سيما اليد اللبنانية، والسلع الوطنية، ولجم النزوح، ومراقبة العمل البلدي الفاشل ومحاسبته؛ كما يجب الخلاص من دهاليز الفساد الإداري، وكذلك لا بد من إعداد عدّة الشغل الاجتماعي، لأن الحماية الاجتماعية ضرورة وطنية، خاصة أن المخدرات تتربص بجيل كامل من اللبنانيين، وأيضاً هناك كارثة مدويّة على مستوى المراهنات الإلكترونية التي تبتلع الشباب؛ والإجهاد الاجتماعي والصحي يلتهم قدرات الناس، ويمنع من أي نمو مقبول، ولا بد من التدقيق بموجودات الدولة والمصارف، وأخذ قضية الانتظام المالي بعين الاعتبار؛ والبلد قادر على النهوض، لكنه بحاجة إلى قرارات جديّة، على صعيد هيكلة المصارف، وتأمين الأسواق، وحماية اليد اللبنانية والسلع الوطنية".