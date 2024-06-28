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الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 18:19

أونروا: 625 ألف طفل بغزة محرومون من الدراسة والدواء والغذاء

أونروا: 625 ألف طفل بغزة محرومون من الدراسة والدواء والغذاء
وأوضحت الوكالة على منصة "إكس"، أن أكثر من 625 ألف طفل في غزة باتوا خارج المدرسة لأكثر من 8 أشهر، بينهم 300 ألف كانوا من طلاب "الأونروا" قبل الحرب.
 
وأكدت أن أنشطة اللعب والتعلم التي تقدمها فرق الأونروا هامة في إعداد الأطفال للعودة إلى المدرسة واستعادة حقهم في التعليم. وفي السياق، قالت الوكالة الأممية مطلع يونيو/ حزيران الجاري: إن "الأطفال في غزة يمرون بكابوس لا نهاية له". وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن سكان قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، وحذرت من أن "النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح بقطاع غزة".
 
وأكدت الأونروا أن "النفايات ومياه الصرف الصحي لا يزالان يتراكمان في أنحاء قطاع غزة، في حين يساهم ارتفاع الحرارة ونقص المياه النظيفة في تسريع انتشار الأمراض". وقال مدير التخطيط بالأونروا سام روز إن "الرائحة الكريهة في غزة كافية لتجعلك تشعر بالغثيان على الفور".
 
وحرمت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نحو 39 ألف طالب فلسطيني من اختبارات السنة النهائية للمرحلة الثانوية. كما استشهد 450 من طلبة الثانوية العامة في فلسطين هذا العام، بينهم 20 طالبًا من الضفة الغربية.
 
وأشارت آخر إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إلى أن ما لا يقل عن 8000 شخص ممن هم في سن الدراسة استشهدوا في قطاع غزة، إضافة إلى 350 شهيدًا من المعلمين والمعلمات، فضلًا عن المفقودين، وأكثر من 12500 طالب جريح، بينهم 2500 أصبحوا من ذوي الإعاقة.
 
كما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال دمر 110 مدارس وجامعات بشكل كلي، و321 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، حتى 17 يونيو/ حزيران الجاري. من جهتها، ذكرت وزارة التربية أن 286 مبنى مدرسيًا حكوميًا من أصل 307 في قطاع غزة، تعرض لأضرار تتراوح بين البالغة والطفيفة.
رقم : 1144410
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