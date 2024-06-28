حزب الله يدك محيط مثلث الطيحات وموقع بركة ريشا محققاً إصابات

كما استهدفت المقاومة ‏الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع بركة ريشا، بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه.

وأكدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال المتكررة على القرى والبلدات اللبنانية.

ونشرت المقاومة مشاهد من عملية استهدافها قاعدة "بيريا" للدفاع الجوي الصاروخي التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات الجنوبية، حيث أكّد مراسل الميادين أنّ غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي كفركلا وشيحين.

وأمس، قصفت المقاومة القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي للاحتلال الإسرائيلي، والتابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة "بيريا"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏

كذلك، شنّت المقاومة هجوماً جوياً، عبر مسيّرات انقضاضية، على موقع الناقورة البحري لأماكن التموضع والاستقرار لضباط الاحتلال وجنوده، وأصابهم إصابة مباشرة، واستهدف أيضاً موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.