الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 18:22

حزب الله يدك محيط مثلث الطيحات وموقع بركة ريشا محققاً إصابات

حزب الله يدك محيط مثلث الطيحات وموقع بركة ريشا محققاً إصابات
كما استهدفت المقاومة ‏الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع بركة ريشا، بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه.
 
وأكدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال المتكررة على القرى والبلدات اللبنانية.
 
ونشرت المقاومة مشاهد من عملية استهدافها قاعدة "بيريا" للدفاع الجوي الصاروخي التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة.
 
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات الجنوبية، حيث أكّد مراسل الميادين أنّ غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي كفركلا وشيحين.
 
وأمس، قصفت المقاومة القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي للاحتلال الإسرائيلي، والتابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة "بيريا"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏
 
كذلك، شنّت المقاومة هجوماً جوياً، عبر مسيّرات انقضاضية، على موقع الناقورة البحري لأماكن التموضع والاستقرار لضباط الاحتلال وجنوده، وأصابهم إصابة مباشرة، واستهدف أيضاً موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.
رقم : 1144411
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: وسط إقبال كثيف.. تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى العاشرة مساءً
إيران: وسط إقبال كثيف.. تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى العاشرة مساءً
حزب الله يدك محيط مثلث الطيحات وموقع بركة ريشا محققاً إصابات
حزب الله يدك محيط مثلث الطيحات وموقع بركة ريشا محققاً إصابات
28 حزيران 2024
أما آن لهذا العالم أن يستفيق؟!!
أما آن لهذا العالم أن يستفيق؟!!
28 حزيران 2024
حركة المقاطعة ..من شوكة إلى خنجر في صدر الكيان الصهيوني
حركة المقاطعة ..من شوكة إلى خنجر في صدر الكيان الصهيوني
28 حزيران 2024
الأمن الداخلي: لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية في إيران
الأمن الداخلي: لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية في إيران
28 حزيران 2024
مراجع الدين يدلون باصوتهم في الانتخابات الرئاسية
مراجع الدين يدلون باصوتهم في الانتخابات الرئاسية
28 حزيران 2024
المرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي يدلي بصوته
المرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي يدلي بصوته
28 حزيران 2024
رئيس السلطة القضائية: الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا
رئيس السلطة القضائية: الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا
28 حزيران 2024
املي لاريجاني: الديمقراطية الدينية تتحقق بحضور الناس عند صناديق الاقتراع
املي لاريجاني: الديمقراطية الدينية تتحقق بحضور الناس عند صناديق الاقتراع
28 حزيران 2024
بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد
بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد
28 حزيران 2024
الإمام الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
الإمام الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
28 حزيران 2024
الإمام الخامنئي: الحضور الشعبي الحماسي ضرورة أكيدة للجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: الحضور الشعبي الحماسي ضرورة أكيدة للجمهورية الإسلامية
28 حزيران 2024
مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم
مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم
28 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟