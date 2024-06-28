"بوليتيكو": حلفاء واشنطن يشعرون بالفزع من أداء بايدن في المناظرة ضد ترامب

وظهر ضعف بايدن بشكل واضح أمام ترامب، وألمح البعض إلى القلق من أن الرئيس الأميركي الحالي، مستعد لولاية ثانية كزعيم لقوة عظمى، وفق ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

وبحسب الصحيفة، قال أحد "الدبلوماسيين الغربيين إنّ أكاذيب ترامب، كانت هائلة خلال المناظرة، لكن على الأقل فهمنا ما يقول"، متابعاً أنّه "ربما نشهد نقطة تحول بالنسبة لبايدن".

وتابعت أنّ المسؤولين كانوا يأملون أن يظهر بايدن على أنه أقوى وأكثر نشاطاً، وبحلول نهاية المناظرة، كان البعض يتساءل عما إذا كان أي منهما مؤهلاً للقيادة.

ولم يحقق أي من الرجلين تقدماً كبيراً من حيث جوهر السياسة الخارجية خلال المناظرة، ولم يتمكن أي منهما من صياغة أفكار جديدة بشأن كيفية إصلاح الحروب المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط دون نهاية في الأفق، وفق "بوليتيكو".

وكشفت شبكة "أن بي سي" الأميركية، اليوم الجمعة، أنّ بعض الديمقراطيين يطالبون بتنحي الرئيس الأميركي، جو بايدن حتى يتمكن الحزب من ترشيح شخص آخر.

وتأتي مطالبات الديمقراطيين برحيل بايدن بعد تعثّره السيء في مناظرة، أمس الخميس، أمام منافسه الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب.