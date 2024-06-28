إردوغان: منفتحون على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.. ومستعد للقاء الأسد

وأشار إردوغان إلى أن تركيا "مستعدة للعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ولا يوجد سبب لعدم إقامتها"، فيما أبدى استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً أنه كما التقاه سابقاً "فهو مستعدّ للقائه مجدداً".

وقال إردوغان اليوم الجمعة للصحافيين: "سنعمل معاً على تطوير العلاقات مع سوريا، بالطريقة نفسها التي عملنا بها في الماضي".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون لدينا أبداً أيّ اهتمام أو هدف للتدخّل في شؤون سوريا الداخلية، لأننا نعيش مع الشعب السوري كشعوبٍ شقيقة".

وكان الأسد قد أعرب خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العلاقات السورية التركية ألكسندر لافرنتييف، انفتاحه "على كلّ المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها ومحاربة الإرهاب وتنظيماته".

وفي هذا السياق، استضافت قاعدة "حميميم" السورية، اجتماعاً عُقد برعاية روسيّة، وضمّ وفداً تقنياً تركياً وحضره وفد سوري، وفق ما كشفته صحيفة "آيدنلك" التركية. م

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