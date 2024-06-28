الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 18:34

إردوغان: منفتحون على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.. ومستعد للقاء الأسد

إردوغان: منفتحون على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.. ومستعد للقاء الأسد
وأشار إردوغان إلى أن تركيا "مستعدة للعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ولا يوجد سبب لعدم إقامتها"، فيما أبدى استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً أنه كما التقاه سابقاً "فهو مستعدّ للقائه مجدداً". 
 
وقال إردوغان اليوم الجمعة للصحافيين: "سنعمل معاً على تطوير العلاقات مع سوريا، بالطريقة نفسها التي عملنا بها في الماضي".
 
وأضاف: "لا يمكن أن يكون لدينا أبداً أيّ اهتمام أو هدف للتدخّل في شؤون سوريا الداخلية، لأننا نعيش مع الشعب السوري كشعوبٍ شقيقة".
 
وكان الأسد قد أعرب خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العلاقات السورية التركية ألكسندر لافرنتييف، انفتاحه "على كلّ المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها ومحاربة الإرهاب وتنظيماته".
 
وفي هذا السياق، استضافت قاعدة "حميميم" السورية، اجتماعاً عُقد برعاية روسيّة، وضمّ وفداً تقنياً تركياً وحضره وفد سوري، وفق ما كشفته صحيفة "آيدنلك" التركية. م
م
ويأتي ذلك عقب ما أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مطلع شهر حزيران/يونيو، عن بدء وساطة عراقية لتقريب وجهات النظر بين أنقرة ودمشق وإنهاء القطيعة بينهما وحلّ المشكلات العالقة.
 
وبدأت دمشق وأنقرة مساراً لتطبيع علاقاتهما بشكل رسمي نهاية 2022، بلقاء على مستوى وزيري الدفاع تبعه لقاء في عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية، بحضور وزيري الخارجية الروسي والإيراني. 
 
واعترض مسارَ تطبيع العلاقات بين البلدين عدد من القضايا الخلافية بين الجانبين، أبرزها مسألة جدولة خروج القوات التركية غير الشرعية من الأراضي السورية.
 
من جهته أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر في 1 حزيران/يونيو أن بلاده تدرس إمكانية سحب قواتها من سوريا بشرط أن يتمّ ضمان "بيئة آمنة" وأن تكون الحدود التركية آمنة.
 
وتبع ذلك إعلان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أنّ "الشرط الأساسي لأيّ حوار سوري- تركي هو إعلان أنقرة استعدادها للانسحاب من سوريا".
رقم : 1144415
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: وسط إقبال كثيف.. تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى العاشرة مساءً
إيران: وسط إقبال كثيف.. تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى العاشرة مساءً
الأمن الداخلي: لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية في إيران
الأمن الداخلي: لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية في إيران
28 حزيران 2024
مراجع الدين يدلون باصوتهم في الانتخابات الرئاسية
مراجع الدين يدلون باصوتهم في الانتخابات الرئاسية
28 حزيران 2024
المرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي يدلي بصوته
المرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي يدلي بصوته
28 حزيران 2024
رئيس السلطة القضائية: الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا
رئيس السلطة القضائية: الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا
28 حزيران 2024
املي لاريجاني: الديمقراطية الدينية تتحقق بحضور الناس عند صناديق الاقتراع
املي لاريجاني: الديمقراطية الدينية تتحقق بحضور الناس عند صناديق الاقتراع
28 حزيران 2024
بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد
بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد
28 حزيران 2024
الإمام الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
الإمام الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
28 حزيران 2024
الإمام الخامنئي: الحضور الشعبي الحماسي ضرورة أكيدة للجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: الحضور الشعبي الحماسي ضرورة أكيدة للجمهورية الإسلامية
28 حزيران 2024
مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم
مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم
28 حزيران 2024
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
28 حزيران 2024
السيد نصر الله في أربعينية رئيسي: إيران هي السدّ المنيع أمام كل المستعمرين
السيد نصر الله في أربعينية رئيسي: إيران هي السدّ المنيع أمام كل المستعمرين
27 حزيران 2024
السيد الحوثي: صواريخنا لا يمكن تفاديها
السيد الحوثي: صواريخنا لا يمكن تفاديها
27 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟