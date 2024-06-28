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الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 20:26

المقاومة تستدرج الاحتلال في الشجاعية: اشتباكات من المسافة صفر ومقتل 4 جنود

المقاومة تستدرج الاحتلال في الشجاعية: اشتباكات من المسافة صفر ومقتل 4 جنود
وفي هذا الإطار، أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مؤكّدةً إيقاع قتلى وجرحى في صفوفها، وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم.
 
وأكّدت القسّام دكّ تجمع لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في شارع بغداد، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف "الهاون".
 
بدورها، أعلنت سرايا القدس الإجهاز على قوة للاحتلال، تمّ استدراجها إلى فوهة نفق داخل مبنى في حي الشجاعية بعد تفخيخه بصاروخ طائرة "أف 16"، أطلقه الاحتلال على المواطنين ولم ينفجر.
 
وأشارت إلى أنّ مهندسيها عملوا على إعادة استخدامه وتفعيله وتفجيره بالقوة.
 
وقالت السرايا إنّها قصفت بقذائف "الهاون" والقذائف المضادة للدروع، تجمّعاً لآليات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية.
 
كذلك، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع قوات الاحتلال المتوغلة في الحي نفسه.
 
بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، قصف قوات الاحتلال المتوغلة غرب مقبرة التوانسة، بقذائف "الهاون" وصواريخ قصيرة المدى.
 
كذلك، أعلنت كتائب المجاهدين، تفجير عبوة مضادة للدروع في دبابة للاحتلال وإصابتها مع طاقمها، بشكل مباشر في محور تقدم الشجاعية شرقي غزة.
 
بدورها، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 4 قتلى في صفوف "الجيش" في الشجاعية، مشيرةً إلى أنّ المروحيات تنفذ عمليات إجلاء الجنود إلى مستشفيات "أسوتا" و"سوروكا" و"ايخلوف" و"هداسا".
 
وفي رفح، أعلنت كتائب القسّام استهداف دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الحديقة اليابانية جنوب حي تل السلطان.
 
ونشرت القسّام مشاهد توثّق قنص الرقيب إيال شاينز وقتله في محيط مسجد الشبيلي شرقي رفح.
 
كذلك، أعلنت إسقاط طائرتي "درون" مزوّدتين بتقنية لإلقاء القنابل، ودك تجمع لجنود الاحتلال بقذائف "الهاون" في حي تل الهوا مدينة غزة.
 
وأعلنت سرايا القدس قصف مستوطنة "سديروت" ومستوطنات الغلاف برشقة صاروخية، في ما تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابات في "سديروت"، من جراء القصف من قطاع غزة.
 
ونشرت السرايا مشاهد لقصف جنود الاحتلال في "موقع أبو عريبان" في محور "نتساريم".
 
وفي عملية مركبة، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، استهداف تجمع لجنود الاحتلال المتمركزة في حاجز "نتساريم" محور صلاح الدين ومحور حاجز شارع الرشيد، بالقصف الصاروخي والمدفعي.
 
وعرضت الكتائب مشاهد من من قصف لقاعدة "زيكيم" العسكرية بصواريخ قصيرة المدى بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم.
 
كما عرضت مقاطع مصوّرة من قصف مقاتليها، تحشدات جنود وآليات الاحتلال خلال توغلها في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
 
بدورها، أعلنت كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني إطلاق صواريخ في اتجاه مستوطنات غلاف شمالي قطاع غزة.
رقم : 1144440
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