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الجمعة 28 حزيران 2024 ساعة 20:29

طهران تعلق على موافقة الرياض على تنظيم الاقتراع لانتخابات إيران على أرضها

طهران تعلق على موافقة الرياض على تنظيم الاقتراع لانتخابات إيران على أرضها
وأعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض، عن ارتياحه لقاء تنفيذ عملية التصويت في مراكز الاقتراع بالمملكة العربية السعودية.
 
وأكد عنايتي انه نظراً لوجود الحجاج الإيرانيين في مكة والمدينة المنورة، وفي ظل العلاقات الأخوية القائمة بين طهران والرياض، تم طلب الإذن من سلطات هذا البلد بمشاركة المواطنين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.
 
كما ثمن السفير الايراني جهود المسؤولين الكادحين الخلص في جمهورية إيران الاسلامية والمملكة العربية السعودية، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، واعتبر شعيرة الحج هذا العام، بانها ركيزة في العلاقات الأخوية بين البلدين.
رقم : 1144441
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