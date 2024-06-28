خروج مليوني في صنعاء ضد 'ثلاثي الشر العالمي'

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورايات الحرية والأعلام واللافتات الداعية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، اللافتات المنددة بالعدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني على فلسطين واليمن.

وباركوا عمليات التصعيد للقوات المسلحة اليمنية ضمن المرحلة الرابعة من التصعيد ضد ثلاثي الشر العالمي "أمريكا وبريطانيا وكيان العدو"، وكذلك الإنجازات العسكرية والتي كان آخرها زورق "طوفان1" المدمر، وصاروخ "حاطم2" الباليستي الفرط صوتي.

بيان مسيرات "لا عزة لشعوب الأمة دون الانتصار لغزة"

البيان الصادر عن مسيرات " لا عزة لشعوب الأمة دون الانتصار لغزة" أكد الاستمرار في الخروج الأسبوعي جهادا في سبيل الله ونصرة للشعب الفلسطيني، دون كلل أو ملل، محيا الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد، والمجاهدين في غزة والضفة من مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن قطاع غزة المحاصر يتعرض لحرب إبادة صهيونية بدعم أمريكي وغربي منذ 266 يوما ارتكب خلالها 3 آلاف 380 مجزرة، تكفي كل مجزرة منها تكفي كل مجزة منها لأن توقظ الضمير العالمي.

وشدد البيان على الموقف الثابت نصرة ومساندة للشعب الفلسطيني ومجاهديه في غزة وكل فلسطين بالعمليات العسكرية المتصاعدة وفي الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية وبالتعبئة والمقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية، وبالتبرع دون كل أو ملل.

وأشاد باستمرار المظاهرات والوقفات الشعبية المساندة للشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء العالم، ومنها المظاهرات الشعبية في الأردن والمغربي، واستمرار الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

واستهجن قيام الدول العربية تزيد بعض الدول العربية والإسلامية لكيان العدو بالغذاء، في الوقت الذي تشتد الأزمة الإنسانية في غزة والتي يموت الأطفال فيها جوعا، مؤكدا أن هذا الموقف مخزٍ يتجاوز مرحلة الخذلان إلى مرحلة التآمر والخيانة.

ونوه بيان المسيرات بعمليات النوعية المتصاعدة في الجبهات المساندة للشعب الفلسطيني في لبنان والعراق، مؤكدا الثقة في مجاهدي حزب الله وأنه قادر على إلحاق الهزيمة النكراء بالعدو الصهيوني إذا ما فكر بشن عدوان شامل على لبنان، مضيفا نحن مع المجاهدين وإلى جانبهم.

وبارك المحتشدون العمليات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع المقاومة الإسلامية العراقية والتي تجسد آمال شعوبنا في الوحدة والتعاون والأخوة في درب الجهاد في سبيل الله ومواجهة أعداء الأمة.

وعبروا عن تأييدهم للعمليات النوعية المتصاعدة لقواتنا المسلحة ضمن مرحلة التصعيد الرابعة، والانجازات العسكرية التي تحققت والتي كان أخرها الكشف عن صاروخ "حاطم2 " الفرط صوتي محلي الصنع، وكذلك الفرار المذل لحاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور.

ودعا بيان المسيرات وسائل الإعلام العربية والإسلامية إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في فضح جرائم كيان العدو وداعميه الغربيين، مطالبا الدول العربية والإسلامية إلى القيام بحملات إعلامية ودبلوماسية وسياسية وبمختلف المجالات الممكنة.

وجدد الدعوة إلى كافة الشعوب العربية والإسلامية للقيام بمسؤوليتهم تجاه ما يحدث في غزة من جرائم إبادة جماعية، وكذا المقاطعة الاقتصادية الشاملة للأعداء.

36 طوفانا مليونيا بالعاصمة صنعاء نصرة لغزة منذ انطلاق طوفان الأقصى

يذكر أن طوفان هذه الجُمعة في مسيرات (لا عزة لشعوب الأمة دون الانتصار لغزة) بميدان السبعين هو الطوفان البشري المليوني الـ 36 على التوالي الذي تشهده العاصمة صنعاء نصرة لفلسطين، حيث شهدت صنعاء طوفانها الشعبي الأول في الـ 7 من أكتوبر بعد ساعات قليلة من الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.

يذكر أن قرابة 600 ألف مسيرة ومظاهرة وفعالية ووقفة شعبية خرجت نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم شهدها مختلف المحافظات اليمنية على مدى الثمانية الأشهر الماضية منذ الإعلان عن معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الفائت.