مصر تقرر ترحيل أي لاجئ غير ملتزم بقوانين البلاد

واشارت المصادر الى أن ذلك تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

هذا ولفتت المصادر الى ان جهات إنفاذ القانون تمارس إجراءات الترحيل من دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي.

ووفقاً لبيان الحكومة المصرية، التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

ووفقاً لبيان الحكومة المصرية، التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.