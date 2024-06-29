قيد التحديث.. الداخلية تعلن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية

وتظهر النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية حصول المرشح مسعود بزشكيان على 2410760 صوتاً، والمرشح سعيد جليلي على 2408079 صوتاً والمرشح محمد باقر قاليباف على 780202 صوتاً والمرشح مصطفى بور محمدي على 40428 صوتاً.



وبلغ العدد الاجمالي للأصوات بحسب النتائج الأولية، 5852805 صوتاً.



وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي في إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية:



- الساعة 3.30 فجرا، تم فرز 7003 دائرة من 116 مدينة، أي ما يعادل 2.372.866 بطاقة اقتراع.



- الساعة الرابعة فجرا تم فرز 11425 دائرة من 180 مدينة أي ما يعادل 3889248 بطاقة اقتراع.



- الساعة 4.30 فجرا تم فرز 17.038 دائرة من 250 مدينة، أي ما يعادل 5.852.805 بطاقة اقتراع.