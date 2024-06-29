الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 حزيران 2024 ساعة 06:57

قيد التحديث.. الداخلية تعلن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية

قيد التحديث.. الداخلية تعلن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية
وتظهر النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية حصول المرشح مسعود بزشكيان على 2410760 صوتاً، والمرشح سعيد جليلي على 2408079 صوتاً والمرشح محمد باقر قاليباف على 780202 صوتاً والمرشح مصطفى بور محمدي على 40428 صوتاً.

وبلغ العدد الاجمالي للأصوات بحسب النتائج الأولية، 5852805 صوتاً.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي في إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية:

- الساعة 3.30 فجرا، تم فرز 7003 دائرة من 116 مدينة، أي ما يعادل 2.372.866 بطاقة اقتراع.

- الساعة الرابعة فجرا تم فرز 11425 دائرة من 180 مدينة أي ما يعادل 3889248 بطاقة اقتراع.

- الساعة 4.30 فجرا تم فرز 17.038 دائرة من 250 مدينة، أي ما يعادل 5.852.805 بطاقة اقتراع.
رقم : 1144486
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قيد التحديث.. الداخلية تعلن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية
قيد التحديث.. الداخلية تعلن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية
استشهاد شرطيين باعتداء على سيارة لنقل صناديق الاقتراع في راسك
استشهاد شرطيين باعتداء على سيارة لنقل صناديق الاقتراع في راسك
29 حزيران 2024
إيران: وسط إقبال كثيف.. تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى العاشرة مساءً
إيران: وسط إقبال كثيف.. تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى العاشرة مساءً
28 حزيران 2024
الأمن الداخلي: لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية في إيران
الأمن الداخلي: لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أمنية في إيران
28 حزيران 2024
مراجع الدين يدلون باصوتهم في الانتخابات الرئاسية
مراجع الدين يدلون باصوتهم في الانتخابات الرئاسية
28 حزيران 2024
المرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي يدلي بصوته
المرشح الرئاسي مصطفى بورمحمدي يدلي بصوته
28 حزيران 2024
رئيس السلطة القضائية: الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا
رئيس السلطة القضائية: الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا
28 حزيران 2024
املي لاريجاني: الديمقراطية الدينية تتحقق بحضور الناس عند صناديق الاقتراع
املي لاريجاني: الديمقراطية الدينية تتحقق بحضور الناس عند صناديق الاقتراع
28 حزيران 2024
بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد
بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد
28 حزيران 2024
الإمام الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
الإمام الخامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
28 حزيران 2024
الإمام الخامنئي: الحضور الشعبي الحماسي ضرورة أكيدة للجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: الحضور الشعبي الحماسي ضرورة أكيدة للجمهورية الإسلامية
28 حزيران 2024
مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم
مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم
28 حزيران 2024
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
28 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟