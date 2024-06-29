انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في أمريكا

وشارك الإيرانيون المقيمون في أمريكا في الانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة في اطار 42 دائرة انتخابية في 22 ولاية.



الانتخابات الرئاسية الإيرانية جرت في؛ نيويورك، واشنطن، ميريلاند، أريزونا، كاليفورنيا، ماساتشوستس، فلوريدا، جورجيا، إلينوي، ميشيغان، مينيسوتا، ميسوري، أوهايو، نورث كارولينا، أوهايو، بنسلفانيا وأوكلاهوما وأوريجون وتكساس وفيرجينيا وويسكونسن ونبراسكا.



وفي ولاية نيويورك، تم تخصيص مركزي اقتراع في لونغ آيلاند ونيوجيرسي، فضلا عن صندوق اقتراع متنقل في مانهاتن.



كما ان الإيرانيين المقيمين في العاصمة واشنطن حضروا الى مكتب رعاية المصالح الايرانية للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة.



وبما أن الحكومة الكندية لم تسمح باجراء انتخابات الرئاسة الايرانية في كندا، فقد جاء عدد من الإيرانيين من فانكوفر وتورنتو الكنديتين للتصويت في ولايتي بوفالو وسياتل باميركا.



وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.



وتم تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.



وجرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.