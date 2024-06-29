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السبت 29 حزيران 2024 ساعة 07:43

هکذا تعلق زوجة بايدن على مناظرته الاولى مع ترامب..

هکذا تعلق زوجة بايدن على مناظرته الاولى مع ترامب..
وقالت جيل بايدن لمجموعة من المؤيدين في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "دعونا نتحدث عن المناظرة، لأنني أعلم أن الأمر يدور في أذهانكم، كما قال جو في وقت سابق اليوم، فهو ليس شابا"، وأضافت أنه قال لها بعد المناظرة: "تعلمين يا جيل، لا أعرف ما حدث لم أشعر أنني بحالة جيدة".

وأضافت أنها ردت عليه بقولها: "انظر يا جو، لن ندع 90 دقيقة تحدد السنوات الأربع التي قضيتها كرئيس"، وهي الملاحظة التي قوبلت بالتصفيق.

وتابعت: "ما يعرف زوجي كيف يفعله هو قول الحقيقة، وعندما يسقط جو، ينهض جو من جديد، وهذا ما نفعله اليوم".


يذكر أن بايدن ألقى خطابا قويا أمام حشد من المؤيدين بولاية كارولينا الشمالية الجمعة، حيث اعترف بأنه "ليس شابا" لكنه أوضح أنه لا يعتزم ترك سباق 2024 من أجل البيت الأبيض.

وقال بايدن مبتسما بينما هتف الجمهور له: "لا أتحدث بالسلاسة التي كنت أتحدث بها. ولا أناظر كما كنت أفعل سابقا أيضا"، وتابع: "لكنني أعرف ما أعرفه. وأعرف قول الحقيقة".

واتفقت وسائل إعلام أمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة مع سلفه دونالد ترامب.

هذا وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن بدا وكأنه يعاني من صعوبة في توصيل حديثه في عدة نقاط خلال بداية المناظرة الرئاسية.
رقم : 1144493
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