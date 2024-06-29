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السبت 29 حزيران 2024 ساعة 07:58

الإمام الخامنئي: حركة المدافعين عن العتبات أنقذت إيران والمنطقة

الإمام الخامنئي: حركة المدافعين عن العتبات أنقذت إيران والمنطقة
وقال قائد الثورة الإسلامية خلال لقاء أعضاء المؤتمر العالمي لشهداء المقاومة والمدافعين عن العتبات المقدسة، لقد أظهر حضور الشباب من جنسيات مختلفة في إطار المدافعين عن العتبات أن الثورة الإسلامية لديها القدرة على إعادة خلق نفس الحماس والملحمة في بداية الثورة بعد أكثر من أربعة عقود.

وأضاف، إن حركة طلاب الجامعات الأمريكية للدفاع عن أهل غزة هي مثال على وجود ضمائر حية في العالم. ومن المهم أن تصل رسالة الدفاع عن العتبات، والتي هي في الواقع دفاع عن مُثُل الإنسانية، إلى مسامع أصحاب الضمائر الحية في العالم.

وأكد سماحته أن أي حركة وثورة تتجاهل محيطها الدولي والإقليمي ستتلقى ضربة حتما.

وأضاف، إن وجود المقاتلين الذين يدافعون عن العتبات في البلدان التي خطط لها العدو خطة خطيرة للغاية هو أحد تجليات النظرة العالمية للثورة الإسلامية. ومن هذا المنظور، ينبغي القول إن حركة المدافعين عن العتبات أنقذت إيران والمنطقة.

وتابع، كان هدف داعش هو جعل المنطقة غير آمنة، وخاصة إيران، لكن المدافعين عن العتبات حيدوا هذا الخطر الكبير أيضاً.
رقم : 1144497
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