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السبت 29 حزيران 2024 ساعة 08:31

%66 من الإسرائيليين يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسية

%66 من الإسرائيليين يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسية
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة ونشرت نتائجه الجمعة، فإن 66% يعتقدون أن نتنياهو البالغ من العمر 74 عاما، يجب أن يتقاعد ولا يترشح لولاية سابعة.

وفي المقابل يرى 27% من المستطلعة آراؤهم أنه يجب أن يترشح لولاية جديدة ويستمر في حياته السياسية، بحسب القناة الإسرائيلية.

أما الـ 7% المتبقون فقد أكدوا أنهم لا يعرفون هل أنه يجب على نتنياهو أن يعتزل الحياة السياسية أم لا.

ووفق الاستطلاع ذاته فإن 57% من مجمل العينة يعتقدون أن رئيس الوزراء يثير الانقسامات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" والتي رد عليها الجيش الإسرائيلي بحرب مدمرة على القطاع، كشفت استطلاعات للرأي أجرتها وسائل إعلام عبرية انخفاض شعبية نتنياهو بشكل حاد.

من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل نشرته صحيفة "معاريف" يوم الجمعة، تقدم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس على نتنياهو لمنصب رئاسة الحكومة في حال إجراء انتخابات جديدة.

ورغم تصاعد المطالبات في إسرائيل بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن نتنياهو أعلن مرارا رفضه إجراءها في ظل الحرب.

وجرت آخر انتخابات في إسرائيل نهاية 2022 وبموجب القانون فإن ولاية الكنيست تستمر 4 سنوات ما لم يتم إقرار إجراء انتخابات مبكرة.

إلى ذلك، قال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان إن "حكومة الفشل برئاسة بنيامين نتنياهو تشكل خطرا على البلاد.

ودعا يائير غولان إلى التوجه لإجراء انتخابات عامة على الفور.
رقم : 1144502
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