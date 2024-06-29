جنود الاحتلال في غزة يعانون من إرهاق جسدي وتعب نفسي

ولليوم الثاني على التوالي تدور معارك ضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما أن فرق الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى المصابين في الحي وسط استمرار القصف.