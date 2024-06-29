تقدم بزشكيان وجليلي.. توقعات بجولة ثانية لانتخابات إيران الرئاسية

وأعلن المتحدث باسم هيئة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، محسن إسلامي، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، النتائج الأولية لفرز الأصوات لغاية الساعة 9:18 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، والتي جاءت على النحو التالي:



عدد الاصوات المفرزة: 19,069,713 صوتاً



- مسعود بزشكيان: 8,302,577 صوتاً



- سعــد جليلي: 7،189،756 صوتاً



- محمد باقر قاليباف: 2،676،512 صوتاً



- مصطفى بورمحمدي: 158،314 صوتاً



وبحسب ما أفادت مصادر اخبارية فقد وصلت نسبة المشاركة بالانتخابات الى اكثثر من 40%.



ووفقًا لعمليات الفرز حتى الآن يتوقع المرور إلى جولة ثانية.