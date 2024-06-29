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السبت 29 حزيران 2024 ساعة 08:44

مع دخول العدوان يومه الـ267 الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

مع دخول العدوان يومه الـ267 الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطينيين، وإصابة آخرين، في استهداف مدفعية الاحتلال خيام نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

واستشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع الوحدة وسط مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعيته المنازل في حي الشجاعية شرق المدينة.

كما انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 5 شهداء في منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

ووسط القطاع ارتقى شهيد، وأصيب العشرات في قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي، كما شن طيران الاحتلال غارتين على حيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، فيما قصفت طائراته المسيرة “كواد كابتر”  المنازل في حي الزيتون، وحي الشجاعية، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37765 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وجرح أكثر من 86429 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
رقم : 1144508
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