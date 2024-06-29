الصين تحث الولايات المتحدة على تعزيز الاستقرار في العلاقات الثنائية

ونقلت شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها أمس في مؤتمر صحفي يومي تعليقاً على الاتصال الهاتفي بين النائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي، ونائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل: إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول العلاقات الصينية-الأمريكية الحالية.



وأوضحت المتحدثة الصينية أن نائب وزير الخارجية أكد خلال الاتصال الهاتفي أن مسألة تايوان في قلب المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وأنه يتعين على واشنطن أن تدرك بشكل كامل الضرر الجسيم الذي تلحقه بالسلام والاستقرار عبر المضيق، وأن تلتزم بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وتكف عن تسليح تايوان.



ولفتت المتحدثة الصينية إلى أن المسؤول الصيني أبلغ نظيره الأمريكي أن الصين تعارض بشدة إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير المشروعة والولاية القضائية طويلة الذراع من قبل الجانب الأمريكي، وستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للكيانات الصينية والأفراد الصينيين.