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السبت 29 حزيران 2024 ساعة 12:34
ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 37 و834 شهيدا
وقالت وزارة الصحة بغزة، ان الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 مصابا خلال 24 ساعة.
وأعلنت الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37 و834 شهيدا و86 و858 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1144574
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