ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 37 و834 شهيدا

وقالت وزارة الصحة بغزة، ان الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 مصابا خلال 24 ساعة.



وأعلنت الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37 و834 شهيدا و86 و858 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.