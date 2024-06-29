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السبت 29 حزيران 2024 ساعة 12:41

السيد نصر الله: إنجازات المقاومة وضعت أمتنا على طريق الانتصار الكبير

السيد نصر الله: إنجازات المقاومة وضعت أمتنا على طريق الانتصار الكبير
وفي رسالته إلى "المؤتمر الدولي لشهداء الدفاع عن الحرم وجبهة المقاومة" في مدينة مشهد والتي تلاها ممثل حزب الله في إيران عبد الله صفي الدين، شدد السيد نصر الله على أهمية مواصلة العمل والجهاد لتحقيق النصر النهائي، الذي يحتاج إلى "مزيد من الوقت وأن نكون واثقين جداً وعلى يقين بوعد الله تعالى للمؤمنين الصادقين".

وأضاف أن هذا الانتصار يحتاج أيضاً إلى "وحدتنا وتكاملنا ولا يجوز لأحد بعد هذه التضحيات أن يتردد أو أن يضعف أو يتوقف".

وختاماً أشاد السيد نصر الله بشعوب جبهات المقاومة وساحاتها قائلاً "يا أكرم الناس ويا أشرف الناس"، داعياً إياهم إلى إدراك حجم الانجازات والانتصارات التي تحققت وتراكمت على مدى عشرات السنين وخصوصاً "منذ انتصار الثورة الاسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني".

وفي كلمة لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي في المؤتمر أكد أنّ حركة طلاب الجامعات الأميركية للدفاع عن أهل غزة هي مثال على وجود ضمائر حية في العالم، في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 9 أشهر.

وشدد السيد خامنئي على أنّ "شهداء الدفاع عن الحرم وجبهة المقاومة أنقذوا الأمة برمّتها من مخطط استكباري كبير".

وبيّن السيد خامنئي أنّ "العدو كان يخطط لتدمير النظام الإسلامي من خلال احتلال المنطقة، وفي الوقت نفسه من خلال فرض ضغوط اقتصادية وسياسية وكذلك الضغط الأيديولوجي والديني على إيران، لكن مجموعة من الشباب المؤمن، أفشلت هذه الخطة.

وتستضيف الجمهورية الإسلامية في إيران المؤتمر العالمي الأول "لشهداء الدفاع عن الحرم وجبهة المقاومة"، ويشارك فيه عائلات شهداء محور المقاومة وذويهم من سبع دول هي: سوريا والعراق ولبنان وباكستان واليمن وفلسطين وأفغانستان.

ويعد المؤتمر كأكبر تجمع لعوائل شهداء العالم الإسلامي.
رقم : 1144576
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