باقري كني: مسؤولية جرائم الكيان الصهيوني تقع على عاتق داعميه الغربيين

وقال باقري كني في تصريح اليوم إنه تحدث خلال الـ 24 ساعة الماضية مع وزراء خارجية السعودية وألمانيا وقبرص وروسيا والأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية، وأكدت في هذه المباحثات على ضرورة التحرك الفعال والفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف جرائم كيان الاحتلال في فلسطين وتم الإعراب عن القلق بشأن التطورات في المنطقة وتزايد التوتر.



وأوضح باقري كني أن النتائج الكارثية لاحتمال اتساع نطاق التوتر والصراع في المنطقة ناجمة عن السلوك غير المسؤول لأمريكا والداعمين الغربيين للصهاينة مشدداً في هذا السياق على جهوزية دول المنطقة وجبهة المقاومة لمواجهة عدوان الكيان الصهيوني أكثر من أي وقت مضى.



بدوره أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن جبهة المقاومة سترد على أي عدوان في المنطقة.