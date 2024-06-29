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السبت 29 حزيران 2024 ساعة 13:37

الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات على بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات على بيلاروسيا
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم السبت، إن التكامل الوثيق بين الاقتصادين الروسي والبيلاروسي "سهّل التحايل على العقوبات الحالية المفروضة على روسيا"، مشيراً إلى أنّ العقوبات على بيلاروسيا تهدف إلى جعل العقوبات ضد روسيا "أكثر فعالية".
 
وأشار الاتحاد أن هذه العقوبات تؤثر على مختلف قطاعات الاقتصاد البيلاروسي، بما في ذلك التجارة والخدمات والنقل، ويضمن تناسب التدابير مع "مستوى تورط بيلاروسيا في الحرب في أوكرانيا".
 
وأكد الاتحاد في بيانه حظر الاستيراد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو شراء أو نقل الذهب والألماس من بيلاروسيا، وكذلك الهيليوم والفحم والمنتجات المعدنية بما في ذلك النفط الخام. 
 
وسيتم استكمال إجراءات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بتطبيق حظر جديد على تصدير السلع والتكنولوجيات المناسبة للاستخدام في تكرير النفط وتسييل الغاز الطبيعي.
 
في هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة في 12 حزيران/يونيو عقوبات حظر جديدة على أكثر من 90 فرد وكيان في روسيا، وبيلاروسيا، وبلغاريا، والصين وغيرها من الدول، في إطار مساعيها لاستهداف محاولات روسيا الالتفاف على العقوبات، بحسب ما قالته وزارة الخزانة الأميركية.
رقم : 1144591
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