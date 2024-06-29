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السبت 29 حزيران 2024 ساعة 18:47

الانتخابات الايرانية الى جولة ثانية والمتنافسان يبدآن الاحد حملاتهما الدعائية

الانتخابات الايرانية الى جولة ثانية والمتنافسان يبدآن الاحد حملاتهما الدعائية
إلى الجولة الثانية اتجهت الإنتخابات الرئاسية في إيران بعد أن أخفق أحد المرشحين في الحصول على النصاب المطلوب للفوز من الجولة الأولى.
المرشحان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي سيخوضان الجولة الثانية المقررة يوم الجمعة المقبل بعد أن حققا أعلى نسبة من أصوات الناخبين بحسب إعلان رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية محسن إسلامي الذي أشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 40%.
وقال إسلامي: إن مجموع آراء الناخبين بلغت اكثر من 24 مليونا و535 ألف صوت، وقد تقدم بزشكيان بحصوله على اكثر من 10 ملايين و400 ألف صوت، أي بفارق مليون صوت تقريبا عن منافسه جليلي، الذي حصد اكثر من 9 ملايين و400 ألف صوت.

وحل المرشح محمد باقر قاليباف في المركز الثالث بحصوله على ثلاثة ملايين و 383 الفا و 340 صوتا متقدما على المرشح مصطفى بورمحمدي الذي حصل على 206 الاف و 397 صوتا .
الانتخابات اجريت في أجواء نزيهة ومن دون أي خلل.. الكلام لوزير الداخلية الايراني، احمد وحيدي، في مؤتمر صحفي عقب فرز الأصوات وإعلان النتائج، داعيا الشعب الى المشاركة في الجولة الثانية الجمعة المقبلة.
وقال وحيدي: إن الشعب الإيراني نجح مرة ثانية في الأشهر القليلة الماضية في إنجاز مهمة أخرى، وذلك في فترة قصيرة جدا هي 40 يوما بعد استشهاد الرئيس ابراهيم رئيسي، وإن العملية الانتخابية جرت في تنافسية سليمة.
ويخوض المرشحان حملاتهما الدعائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية اعتبارا من يوم الاحد وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء عملية التصويت في الجولة الثانية.
وجرت أمس الجمعة الانتخابات الرئاسية في دورتها الـ14 في إيران لإنتخاب خلف للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي استشهد مع مرافقيه في حادث تحطم مروحيته في 19 من مايو/ ايار الماضي.
رقم : 1144639
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