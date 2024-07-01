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الاثنين 1 تموز 2024 ساعة 07:04

المستشفيات ومحطات الأوكسجين في غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

المستشفيات ومحطات الأوكسجين في غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة
وحذّرت الصحة في بيان وصل المركز الفلسطيني للإعلام، من “توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأوكسجين خلال 48 ساعة عن العمل”.

وأوضحت الوزارة أن ذلك متوقع “نتيجة نفاذ الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية، والذي يقيّد الاحتلال إدخاله إلى غزة كغيره من المواد الأساسية مثل الدواء والغذاء، في إطار تشديد الخناق على القطاع”.

وذكرت أن مخزون الوقود يكاد ينفد “بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل”.

وناشدت الوزارة “كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل، لإدخال الوقود اللازم بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقِطع الغيار اللازمة للصيانة”.

وكان مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حسام أبو صفية، قد حذّر يوم الجمعة الماضي، من “توقف عمل المستشفى خلال ساعات بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، نظرًا لقطع الاحتلال التيار الكهربائي عن القطاع غزة”.

ومنذ بدء عدوانه على القطاع، تعمّد الاحتلال استهداف المنظومة الصحية في القطاع عبر قصف المستشفيات وإخلائها في انتهاك واضح وصارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و877 شهيدا، وإصابة 86 ألفا و969 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
رقم : 1144898
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