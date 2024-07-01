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الاثنين 1 تموز 2024 ساعة 08:00

باقري: المقاومة في لبنان مستعدة تماما لمواجهة تهدیدات الکیان الصهیوني

باقري: المقاومة في لبنان مستعدة تماما لمواجهة تهدیدات الکیان الصهیوني
وشکر باقري مشارکة الوفد الترکي في الإجتماع التاسع عشر لإجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منتدی حوار التعاون الآسیوي في طهران مؤکدا علی الإستخدام المتزاید لقدرات مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية(دی 8) ومنظمة التعاون الإقتصادي(إیکو) ومنظمة التعاون الإسلامي في دفع أهداف الدول المستقلة والمنطقة.

وأشار باقري إلی الجرائم البشعة التي یرتکبها الکیان الصهیوني ضد أهالي غزة قائلا ان تهدیدات الکیان الصهیوني ضد لبنان جاءت إستمرارا لجرائم هذا الکیان بحق شعب غزة وتدل علی الطبیعة الهمجیة للکیان. وتابع أنه وفي نفس الوقت المقاومة مستعدة لمواجهة تهدیدات الکیان الصهیوني والقوة منقطعة النظیر التي تمتلکها المقاومة في لبنان ستجعل أي تمرد من قبل المحتلین المعتدین مکلفا لهم.

وصرح أنه کما عجز الصهاینة بعد مرور تسعة أشهر عن إعادة الظروف إلی ما قبل السابع من أکتوبر فعلیهم أن یعلموا أن أي خطأ جدید ارتکبوا في لبنان سیجلب ظروفا جدیدا علی مستوی المنطقة علی حساب الصهاینة  حیث لن یستطیعوا التعویض عن هزیمتهم الإستراتیجیة عبر القتل والجریمة.

وأکد باقري علی ضرورة توسیع النقل السککي بین البلدین قائلا ان تفعیل القدرات التجاریة والإقتصادیة بین البلدین یوفر الأمن المستدام مضیفا أن تعزیز التعاون بین البلدین في القوقاز ضمن صیغة 3+3 یتمتع بأهمیة بالغة.

من جانبه، شکر وزیر الخارجية الترکي خلال هذه المحادثة الإهتمام الخاص الذي تولیه الجمهوریة الإسلامية الإيرانية للقضیة الفلسطینیة وانتقد جرائم الکیان الصهیوني بحق شعب غزة قائلا ان الإبادة الجماعية مستمرة في غزة والمجتمع الدولي عاجز عن تفادي إستمرار جرائم الکیان الصهیوني.

وأضاف أن سیاسة الکیان الصهیوني تتمثل في إستمرار التصعید في المنطقة وبالطبع ذلك یترك تأثیر عمیقا علی دول المنطقة الأخری.

وقال فیدان ان التعاون بین طهران وأنقرة في مجال فلسطین والحفاظ علی الأمن والإستقرار الإقلیمي أمر یحظي بأهمیة بالغة.

وشدد وزیر الخارجیة الترکي علی توسیع العلاقات بین البلدین مرحبا بتنمیة التعاون في مجال النقل السککي وتعزیز العلاقات ضمن الآلیات الإقلیمیة.
رقم : 1144905
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