عمليات نوعية للمقاومة تستهدف مقرات قيادية لجيش الاحتلال

وفي عملية ثانية، ردا على الاعتداءات الاسرائيلية على بلدة حولا، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة ‏برانيت بصاروخ بركان ثقيل، فأصيبت إصابة مباشرة ودمر جزء منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة. كذلك استهدفوا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة ‏بيت هلل بصاروخ "فلق"، فأصيبت إصابة مباشرة ودمر جزء منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.‏



وردا على الاعتداءات الاسرائيلية على بلدة الطيبة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود الاحتلال ‏في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.



وبهجوم جوي بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية، استهدفت المقاومة مبنى القيادة فيها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة.‏



كذلك استهدفت المقاومة المشغل ‏العسكري التابع لثكنة بيت هلل بصاروخ "فلق"، فأصيب إصابة مباشرة ودمر جزء منه، محققة ‏فيه إصابات مؤكدة.‏



وفي عمليات متتالية في فترة بعد الظهر، استهدفت المقاومة الإسلامية مرابض مدفعية الجيش "الإسرائيلي" في خربة ماعر، وموقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مباشرة.



وفي ما يلي بيانات المقاومة الإسلامية:



1. عملية ‏مستوطنة يرؤون

بسْم اللـه الرحمن الرحيم

‏﴿أذن للذين يقاتلون بأنهمْ ظلموا وإن الله على نصْرهمْ لقدير﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏كفركلا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 30-06-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو ‏في مستعمرة يرؤون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وما النصْر إلا منْ عند الله الْعزيز الْحكيم﴾‏

‏ الأحد 30-6-2024‏

‏23 ذو الحجة 1445 هـ



2. عملية ثكنة ‏برانيت

بسْم اللـه الرحمن الرحيم

‏﴿أذن للذين يقاتلون بأنهمْ ظلموا وإن الله على نصْرهمْ لقدير﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة حولا، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 30-06-2024 مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة ‏برانيت بصاروخ بركان ثقيل، فأصيبت إصابة مباشرة ودمر جزء منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.‏

‏﴿وما النصْر إلا منْ عند الله الْعزيز الْحكيم﴾‏

‏ الأحد 30-6-2024‏

‏23 ذو الحجة 1445 هـ



3. عملية مقر قيادة كتيبة السهل

بسْم اللـه الرحمن الرحيم

‏﴿أذن للذين يقاتلون بأنهمْ ظلموا وإن الله على نصْرهمْ لقدير﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة حولا، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 30-06-2024 مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة ‏بيت هلل بصاروخ "فلق"، فأصيبت إصابة مباشرة ودمر جزء منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.‏

﴿وما النصْر إلا منْ عند الله الْعزيز الْحكيم﴾‏

‏ الأحد 30-6-2024‏

‏23 ذو الحجة 1445 هـ



4. عملية مستوطنة المطلة

بسْم اللـه الرحمن الرحيم

‏﴿أذن للذين يقاتلون بأنهمْ ظلموا وإن الله على نصْرهمْ لقدير﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏الطيبة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 30-06-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو ‏في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

﴿وما النصْر إلا منْ عند الله الْعزيز الْحكيم﴾‏

‏ الأحد 30-6-2024‏

‏23 ذو الحجة 1445 هـ



5. عملية ثكنة راوية

بسْم اللـه الرحمن الرحيم

‏﴿أذن للذين يقاتلون بأنهمْ ظلموا وإن الله على نصْرهمْ لقدير﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأحد 30-06-2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية، مستهدفة مبنى القيادة فيها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة.‏

﴿وما النصْر إلا منْ عند الله الْعزيز الْحكيم﴾‏

‏ الأحد 30-6-2024‏

‏23 ذو الحجة 1445 هـ



6. عملية ثكنة بيت هلل

بسْم اللـه الرحمن الرحيم

‏﴿أذن للذين يقاتلون بأنهمْ ظلموا وإن الله على نصْرهمْ لقدير﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:40) من بعد ظهر يوم الأحد 30-06-2024 المشغل ‏العسكري التابع لثكنة بيت هلل بصاروخ "فلق"، فأصيب إصابة مباشرة ودمر جزء منه، محققين ‏فيه إصابات مؤكدة.‏



‏﴿وما النصْر إلا منْ عند الله الْعزيز الْحكيم﴾‏

‏ الأحد 30-6-2024‏

‏23 ذو الحجة 1445 هـ



7. عملية خربة ماعر

بسْم اللـه الرحمن الرحيم

‏﴿أذن للذين يقاتلون بأنهمْ ظلموا وإن الله على نصْرهمْ لقدير﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:30) من بعد ظهر يوم الأحد 30-06-2024 ‏مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية.‏

‏﴿وما النصْر إلا منْ عند الله الْعزيز الْحكيم﴾‏

‏ الأحد 30-6-2024‏

‏23 ذو الحجة 1445 هـ



8. ‏عملية موقع رويسة القرن

بسْم اللـه الرحمن الرحيم

‏﴿أذن للذين يقاتلون بأنهمْ ظلموا وإن الله على نصْرهمْ لقدير﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:00) من بعد ظهر يوم الأحد 30-06-2024 ‏موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وما النصْر إلا منْ عند الله الْعزيز الْحكيم﴾‏

‏ الأحد 30-6-2024‏

‏23 ذو الحجة 1445 هـ



9. عملية موقع السماقة

بسْم اللـه الرحمن الرحيم

‏﴿أذن للذين يقاتلون بأنهمْ ظلموا وإن الله على نصْرهمْ لقدير﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (18:30) من بعد ظهر يوم الأحد 30-06-2024 ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وما النصْر إلا منْ عند الله الْعزيز الْحكيم﴾‏

‏ الأحد 30-6-2024‏

‏23 ذو الحجة 1445 هـ