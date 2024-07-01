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الاثنين 1 تموز 2024 ساعة 09:20
سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة
أتى ذلك بعد تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق نحو 20 صاروخا على غلاف غزة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1144920
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