باقري: إيران من أكثر الدول نشاطا لإيجاد عالم خال من الأسلحة الكيميائية

وقد ألقى علي باقري صباح اليوم كلمة خلال مراسم إحياء اليوم الوطني لمكافحة الأسلحة الكيميائية وذكرى الهجوم الكيماوي على مدينة سردشت: إن الدول التي دعمت صدام في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد إيران تدعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.



وأضاف، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تلجأ أبدا إلى الأسلحة اللاإنسانية فحسب، بل كانت ولا تزال دائما أحد المدافعين عن القضاء على أسلحة الدمار الشامل، وتعتبر من أكثر البلدان فعالية ونشاطا في خلق عالم خال من الأسلحة الكيميائية.