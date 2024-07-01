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الاثنين 1 تموز 2024 ساعة 10:28

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينياً في الضفة الغربية
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في الخليل والبيرة ونابلس وبلدة تل في جنوبها الغربي ومخيم الجلزون وقرية خربثا في رام الله، واعتقلت 22 فلسطينياً.

كما اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال بآليات عسكرية وجرافات مدينة طولكرم من محورها الغربي، وجرفت محيط دوار اليونس في الحي الشمالي بالمدينة ودوار ضاحية اكتابا شرقها، فيما توجهت آليات الاحتلال تجاه مخيم نور شمس وفرضت حصاراً عليه بعد تمركزها عند مداخله الرئيسية، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه أو الخروج منه، وقامت جرافات الاحتلال بتدمير البنى التحتية في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم.

وداهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم، وانتشر قناصته على أسطحها.
رقم : 1144937
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