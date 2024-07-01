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الاثنين 1 تموز 2024 ساعة 11:35

لقاء إيراني-عراقي لضبط الحدود والإستعداد لزيارة الأربعين

لقاء إيراني-عراقي لضبط الحدود والإستعداد لزيارة الأربعين
وذكرت قيادة قوات الحدود العراقیة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "سكر التقى نظيره الإيراني كودرزي والوفد المرافق له، في منفذ خسروي الايراني المقابل لمنفذ المنذرية العراقي، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المشتركة بين حدود البلدين والاستعداد لزيارة الأربعين وتنظيم وتسهيل دخول الزائرين القادمين من الجانب الايراني عبر المنافذ الرسمية".

وأضافت، أن "الجانبين بحثا ايضاً تفعيل اللجان الأمنية المشتركة الخاصة بآلية مسك الحدود ومنع التسلل والتهريب لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الجارين"، مبينة أن "هذا اللقاء جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها قيادة قوات الحدود لتعزيز الشريط الحدودي العراقي الايراني وتزويده بالتقنيات الحديثة للمراقبة والرصد وزيادة عدد النقاط فيه".
رقم : 1144965
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