ليبرمان: 'إسرائيل' بقيادة نتنياهو سفينة بلا قبطان!

في حديث للإذاعة العبرية الرسمية، اليوم، اطلق ليبرمان سهام انتقاداته لحكومة الاحتلال التي وصفها بالفاشلة والعمياء قائلا: "في الشمال تبددت كل الخطوط الحمر، وبقاء أولادنا وأحفادنا هنا يستلزم الذهاب لحرب مع حزب الله، فالضرر الناجم عن التأجيل أكثر فداحة من نتائج هذه الحرب الآن. إسرائيل سفينة بلا قبطان وسط بحر هائج".



من جهة أخرى، حذرت صحيفة “هآرتس” من مغبة مثل هذه الحرب، وراى أن الحل يكمن بوقف الحرب على غزة، استعادة الاسرى، وترتيب الأمور مع لبنان، والتعاون مع الولايات المتحدة ضمن صفقة سياسية كبيرة تشمل تحالفاً مع السعودية.



وتكشف صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم، أن مسؤولين صهاينة اقترحوا على نظرائهم الأمريكيين توجيه ضربة عسكرية في لبنان تضطر “حزب الله” على التراجع لشمال الليطاني، لكن واشنطن متشكّكة، وتخشى اندلاع حرب واسعة.



ويقول المحلل العسكري في الصحيفة عاموس هارئيل إن أكثر ما يغذّي احتمال اندلاع حرب كبرى هو الصعوبة الأبرز بالنسبة لإسرائيل: عشرات آلاف النازحين، حيث هناك 28 مستوطنة ومدينة (كريات شمونة- "الخالصة") على الحدود مع لبنان فارغة تماماً.



ورغم تراجع التصعيد في الشمال، يعتبر هارئيل، وهو محق بذلك، أن الخوف من اتساع النار موجود، ومبرر في ظل عدم وجود حل سياسي للنزاع مع لبنان وحزب الله، وفي ظل استمرار الحرب في غزة، واستمرار تبادل التهديد والوعيد.

