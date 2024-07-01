أوروبا تستعد لحرب عالمية ثالثة

وبحسب صحيفة أرغومينتي إي فاكتي الروسية، فقد وقعت الحكومة النرويجية اتفاقية مع 4 شركات خاصة للبدء في تخزين احتياطيات الحبوب في المستودعات المنتشرة بجميع أنحاء البلاد.



وأضافت الصحيفة، أن النرويج تخطط لتوقيع عدد من العقود الإضافية خلال السنوات المقبلة، بهدف الحصول على مخزون احتياطي حتى 2029، حيث تستهدف السلطات تخزين نحو 82 ألفا و52 طنا من الحبوب.



ويقول محللون سياسيون إن هذه الطريقة اتبعتها النرويج خلال خمسينات القرن الماضي، لكنها أوقفتها عام 2003 حيث لم تعد هناك حاجة، ولم يكن هناك خطر مجاعة. ولكن عودة اتباع هذه السياسة مرة أخري، هو استعداد مفتوح لحرب عالمية ثالثة، وفق ما قال عالم السياسة سيرجي رازغوليايف، والذي أكد أن دول أوروبا تتحدث عن صراع وشيك مع روسيا.



موعد الحرب العالمية الثالثة

وكتبت أناستاسيا بيركوفا، في "أرغومينتي إي فاكتي": "ويذرون الرماد في العيون بادعائهم أن "فترة المواجهة" ستمتد حتى 2029. سيبدأ الناتو العدوان على روسيا قبل ذلك، في هذا العام، أو العام المقبل على أبعد تقدير. الآن، تتحدث جميع الدول الأوروبية تقريبًا عن صراع وشيك مع روسيا وحرب عالمية ثالثة، وبناء ملاجئ ضد القنابل، وزيادة الإمدادات الغذائية، ناهيكمبإمداد جيوشها بالأسلحة وتدريبات الحلف واسعة النطاق. يقوم القادة الغربيون بغسل أدمغة السكان وتحويلهم حرفيا إلى زومبي ينتظرون الحرب. لا يستطيع الغرب والولايات المتحدة الاعتراف بهزيمة أوكرانيا، التي كلفتهما الكثير. (فيقولون في أنفسهم): طالما لم نتمكن من هزيمة روسيا بأيدي الأوكرانيين، فلنتدخل بأنفسنا..الصين- تايوان، الناتو- روسيا، كوريا الشمالية- كوريا الجنوبية، الشرق الأوسط. الجميع ينتظر اللحظة المناسبة لإشعال النار في العالم وتحويله إلى هشيم. قريبًا جدًا سيدخل العالم المرحلة الساخنة من الحرب العالمية الثالثة. يجري تسخين الأمور إلى الحد الأقصى، فقط الأعمى أو الذي يرتدي عدسات وردية لا يرى ذلك. لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل تنفيس الاحتقان".