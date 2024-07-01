الصين: قمة منظمة شنغهاي المقبلة تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار

ونقلت وكالة نوفوستي عن نينغ قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن “القمة المقبلة في أستانا هي الحدث الأكثر أهمية داخل منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام”، موضحة أن الجانب الصيني واثق من تحقيق هذه القمة توافقاً أكبر بين جميع الأطراف، وستبدأ فصلاً جديداً من التعاون، وستقدم مساهمة إيجابية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في جميع البلدان، فضلاً عن المشاركة في بناء مستقبل مشترك للبشرية.



ولفتت نينغ إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيجري خلال القمة تبادلاً متعمقاً لوجهات النظر مع رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة حول قضايا تعزيز التعاون في مختلف المجالات في ظل الظروف الجديدة، وكذلك حول القضايا الراهنة الإقليمية والدولية.



وكانت الخارجية الصينية أكدت في وقت سابق أن الرئيس الصيني سيشارك في الاجتماع الـ 24 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة من الـ 2 ولغاية الـ 6 من تموز الحالي والذي يقام في أستانا.