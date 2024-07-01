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الاثنين 1 تموز 2024 ساعة 12:48

سفير إيران الجدید یقدم نسخة من أوراق إعتماده إلی وکیل وزارة الخارجية السودانية

سفير إيران الجدید یقدم نسخة من أوراق إعتماده إلی وکیل وزارة الخارجية السودانية
ورحب نائب وزير الخارجية السوداني بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية معربا عن تعازیه وأسفه العمیق تجاه حادث إستشهاد رئیس الجمهوریة آیة الله السید إبراهيم رئیسي ووزیر الخارجية حسین أمیرعبداللهیان في الحادث الجوي مؤکدا أننا نولي إهتماما بالغا لتطویر علاقاتنا مع الجمهوریة الإسلامية الإيرانية وتم تعیین سفیر جمهوریة السودان لدی طهران وهو مستعد لزیارة طهران في المستقبل القریب.

وشکر السفير شاه حسیني الترحیب الحار من الجانب السوداني ونقل تحیات وزیر الخارجية بالوکالة علي باقري لنظیره السوداني مؤکدا أنه مستعد لبذل جهوده في إطار توسیع العلاقات بین البلدین في مختلف المجالات السیاسیة والإقتصادیة.

وجاء هذا اللقاء بینما یزور وزیر الخارجية السوداني حسین عوض بلدا آخر.
رقم : 1144989
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