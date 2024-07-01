إيران والعراق يؤكدان ضرورة تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني

وتماشيا مع تعزيز الترتيبات الحدودية واستعدادا لمراسم الأربعين الحسيني وأيضا لتسهيل حركة الزوار الإيرانيين الى العراق، التقى قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد "احمد علي كودرزي" قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق "محمد عبد الوهاب سكر" عند معبر "خسروي" الحدودي في مدينة قصرشيرين بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

ولفت الي انه وبإعتماد مشروع "نظام كولباران" (نقل البضائع) من قبل إيران على المعابر الحدودية سيساهم ذلك في تقليل الصعوبات الموجودة بهذا الخصوص.

وفي هذا اللقاء، رحب العميد كودرزي بقائد قوات حرس الحدود العراقي والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره وشكره لنظيره العراقي على التعاون والتفاعلات الإيجابية للغاية في اتجاه الحفاظ على الحدود وحمايتها.

واستطرد مؤكدا انه من المهم تحسين الدوريات الحدودية المشتركة لمكافحة تهريب البضائع بجدية، وينبغي تحسين التدابير والاجراءات في هذا الصدد.

وتابع انه من المهم ان تكون هناك ارادة جادة في مكافحة التهريب عبر الحدود والتعامل الحازم مع المهربيين وخاصة مهربي الأسلحة والذخيرة والمشروبات الكحولية، مؤكدا على التعاون والتفاعل الثنائي المشترك في تبادل المعلومات بين حرس حدود البلدين لمنع وقوع أعمال إرهابية.

ولفت العميد كودرزي الى ان سلطات الجمهورية الإسلامية الايرانية قد اتخذت تدابير جيدة للغاية على المعابر الحدودية مع العراق.

وفيما يتعلق بضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل حركة الزوار من قبل حرس الحدود العراقي، اشار قائد قوات حرس الحدود الايراني الى ان الجهود تهدف هذا العام الى تحقيق تعاون أوسع نطاقا من أجل إقامة مراسم أربعين الامام الحسين (ع) وخاصة فيما يتعلق بتسهيل حركة الزوار عبر المعابر الحدودية.

وفي اشارة الى التعاون الإيجابي بين حرس الحدود في البلدين خلال مراسم الأربعين الحسيني العام الماضي، اعرب العميد كودرزي عن امله في أن يصاحب مراسم الأربعين الحسيني لهذا العام تعاون مشترك ومتطور بين إيران والعراق، وتحسن الأمن كذلك.

وفي هذا اللقاء، اكد قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق "محمد عبد الوهاب سكر" بدوره على تعزيز التفاعل والتعاون الثنائي، موضحا بأن التعاون والتفاعل مع حرس الحدود الجمهورية الاسلامية الإيرانية على مستوى عالٍ للغاية، وقد أدى هذا التعاون والأخوة الى تحسين وتعزيز التعاون وزيادة أمن الحدود.

وبيّن الفريق محمد عبد الوهاب سكر ان الجانبين يؤكدان على ضرورة الاهتمام بهذه المجالات، وهي: تبادل الأخبار والمعلومات، مكافحة التهريب عبر الحدود، حل قضايا أمن الحدود، الإجراءات المشتركة لحرس الحدود في مراقبة البروتوكولات الحدودية بينهما، عقد اجتماعات حدودية دورية لحرس الحدود في البلدين والسيطرة على الحرائق واخمادها في المناطق الحدودية.

في جزء آخر من كلمته، اعتبر قائد قوات حرس الحدود العراقي استضافة زوار الامام الحسين (ع) شرفا كبيرا لحرس الحدود العراقي الذين يفتخرون بهذه الخدمة ويعتبرونها نجاحا كبيرا لهم.

وقد حضر هذا اللقاء جمعا من قادة ومساعدي حرس الحدود الايراني في محافظات كرمانشاه وأذربايجان الغربية وخوزستان وكردستان وإيلام.