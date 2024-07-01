إيران: الحملات الدعائية الانتخابية تتواصل.. ومنافسة على كسب أصوات أبناء الأرياف

ويعمل الطرفان على حشد المؤيدين لهما للإدلاء بأصواتهم، وسط محاولات استقطاب كبيرة، تجري عبر عقد اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين، وإجراء جولات في المحافظات، إلى جانب بثّ الدعاية الانتخابية عبر التلفزيون.

في غضون ذلك، يترقّب الإيرانيون المناظرة الأولى، التي ستجمع المرشحَين جليلي وبزشكيان، مساء اليوم الإثنين، والتي سيتناولان فيها القضايا السياسية والثقافية.

وسيخوض المتنافسان مناظرةً أخرى غداً الثلاثاء، لتُختتم الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء، وتدخل البلاد في الصمت الانتخابي الخميس، قبل يوم من الاقتراع.

خارجياً، وبالتوازي مع استمرار التحركات المتعلقة بالانتخابات داخل إيران، قدّمت سفارة طهران في لندن مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البريطانية، اعتراضاً على قيام الجماعات المناهضة للثورة الإسلامية في إيران بمضايقة الناخبين هناك.

عيون المتنافسَين الرئاسيَّين على الأرياف

وبالعودة إلى الداخل الإيراني، يواجه جليلي وبزشكيان تحدياً متمثلاً باستقطاب أبناء الأرياف، الذين يشكّلون كتلةً سكانيةً وازنة، تزيد نسبتها على 30%، ويشاركون في الانتخابات بنِسَب مرتفعة.

ونتيجة لهذا، يُعَدُّ أبناء الأرياف كتلةً انتخابيةً منافِسةً بقوة للمواطنين في عواصم المحافظات في إيران. وإذا أُضيف إلى نسبة الـ30% أولئك المقيمون بالبلدات والمدن الصغيرة، تزداد أهمية هذه الفئة من الشعب الإيراني بالنسبة إلى المتنافسين.

وفي الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جاءت بالشهيد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، بلغت نسبة المقترعين من أبناء الأرياف ما يزيد على 60%، وسجّل بعض القرى والبلدات نسبة مشاركة تجاوزت الـ90% في المئة ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

بناءً على ذلك، يمثّل سكان الأرياف في إيران رافعةً للمتنافسين في أي استحقاقات دستورية تشهدها البلاد، الأمر الذي يجعل حلّ المشكلات التي يواجهها الريف رافعةً أيضاً للأحزاب والتيارات، وبوابةً تتيح للسياسيين توسيع قواعدهم الشعبية، ورفع حظوظهم في أي انتخابات.

وفي هذا الإطار، برزت مسألة الانتقال من الأرياف نحو المدن على أنّها أحد أهم التحديات التي تواجهها الحكومات الإيرانية، إذ سجّلت حركة النزوح الداخلي في اتجاه المدن الكبرى نسبة 300%.وأكد فياض خلال المراسم، أن "العدو الإسرائيلي يسير نحو مزيد من الهزيمة، والمقاومة تسير نحو مزيد من الإنتصار، علما أن العدو أعلن في الأمس أنه في غضون أيام سينهي معركته في رفح، وسبق له أن أعلن أنه سينهي معاركه في هذا الحي أو ذاك من غزة، إلا أنه في المآل عاد إلى نقطة الصفر، وإلى القتال من جديد".

ولفت إلى أن "كل المواقف التي يعلنها العدو، لم تتمكن من التغطية على الحقيقة الواضحة التي لا يمكن نكرانها على الإطلاق، وهي أن هذا العدو إلى مزيد من التخبط والإنهاك والهزيمة"، مؤكدا أن "المقاومة في لبنان مستمرة في عملياتها لمؤازرة غزة ما دام هذا العدوان قائما عليها".