الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 تموز 2024 ساعة 17:48

أبرز تطورات طوفان الأقصى 1-07-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 1-07-2024
وفي الإطار، أفاد مصدر في غزة بأنّ المقاومة تتصدى لمحاولة "جيش" الاحتلال التقدم مجدداً نحو شارع صلاح الدين في مدينة غزة. 
 
بالتوازي مع ذلك، تخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، من شارع إلى شارع، في الشجاعية، حيث أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا 4" في الحيّ، بعبوتي "شواظ". 
 
واستهدف مجاهدو القسام قوة للاحتلال متحصنة داخل منزل في حي الشجاعية بقذيفة "TBG"، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. 
 
ونشرت الكتائب مشاهد عن تصدي مجاهديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية في مدينة غزة.
 
بدورها، دكّت وحدة المدفعية في "كتائب الشهيد أبي علي مصطفى" قوات الاحتلال وآلياته في حي الشجاعية بقذائف الهاون. 
 
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.
 
وفي رفح، تتصدى المقاومة لقوات الاحتلال المتوغلة في الحيّ السعودي ومنطقة مخيم الشابورة، بحسب مراسل الميادين. 
 
وأعلنت كتائب القسام أنّ مجاهديها فجّروا دبابة "ميركافا 4" بعبوتي العمل الفدائي، جنوبي شارع الطيران، في حي تل السلطان في مدينة رفح.
 
وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنّ مجاهديها استدرجوا قوة إسرائيلية إلى منزل مفخخ استُخدم في عملية القنص الأخيرة شرقي مدينة رفح. وفور دخول الجنود للمنزل، تم تفجيره وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.
 
واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بانهيار المبنى المفخخ في رفح على الجنود الإسرائيليين، مؤكدةّ وقوع عدد من الجرحى، بينهم مصابون جروحهم بليغة، مشيرةً إلى أنّه جرى نقل الجنود الجرحى بالمروحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.
 
بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "RPG"، والاشتباك مع الجنود في محيط المقبرة الغربية، جنوبي غربي مدينة رفح. 
 
وأكّدت السرايا قصفها، بصواريخ "107"، مقراً لقيادة الاحتلال في قاعدة "أميتاي" العسكرية. 
 
وفي السياق، عرضت سرايا القدس مشاهد عن تفجير عدد من العبوات في الآليات العسكرية المتوغلة في جنوبي غربي رفح، وقصف قوات الإسناد المتقدمة بوابل من قذائف الهاون.
 
وقبل ذلك، أعلنت سرايا القدس استهدافها مستوطنات "كيسوفيم" و"العين الثالثة" و"نيريم" و"صوفا" و"حوليت" في "غلاف غزة"، برشقات صاروخية مركزة.
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "صلية غير عادية" أُطلقت نحو "غلاف غزة"، تضمنت 20 قذيفة صاروخية، مؤكدةً دوي صفارات الإنذار في العين الثالثة في "غلاف غزة" و"كيسوفيم".
 
وأقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال اشتباكات مع المقاومة، جنوبي قطاع غزة. 
 
وأكّدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 9 جنود في قطاع غزة، ينتمون إلى المدرسة الدينية "إيتمار". 
 
وأشارت منصات إعلامية إسرائيلية إلى مقتل جندي وجرح 10، بينهم 3 في حال الخطر، في انفجار فتحة نفق في غزة، صباح اليوم. 
رقم : 1145022
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وسائل إعلام عبرية: ترسانة حزب الله تحمل مفاجأة رهيبة
وسائل إعلام عبرية: ترسانة حزب الله تحمل مفاجأة رهيبة
اليوم 269 على العدوان.. مجازر تتواصل والمقاومة تظهر استعدادها للرد
اليوم 269 على العدوان.. مجازر تتواصل والمقاومة تظهر استعدادها للرد
1 تموز 2024
المستشفيات ومحطات الأوكسجين في غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة
المستشفيات ومحطات الأوكسجين في غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة
1 تموز 2024
كتائب شهداء الأقصى: مقاومونا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الإحتلال في مخيم نور شمس
كتائب شهداء الأقصى: مقاومونا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الإحتلال في مخيم نور شمس
1 تموز 2024
تولّي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتبارًا من اليوم
تولّي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتبارًا من اليوم
1 تموز 2024
"المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات "أم الرشراش"
"المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات "أم الرشراش"
1 تموز 2024
تفاعل واسع لرواد التواصل مع نجاح العملية الإنتخابية في إيران
تفاعل واسع لرواد التواصل مع نجاح العملية الإنتخابية في إيران
29 حزيران 2024
الانتخابات الايرانية الى جولة ثانية والمتنافسان يبدآن الاحد حملاتهما الدعائية
الانتخابات الايرانية الى جولة ثانية والمتنافسان يبدآن الاحد حملاتهما الدعائية
29 حزيران 2024
كتائب القسام تدك قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية
كتائب القسام تدك قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية
29 حزيران 2024
10 آلاف حالة إعاقة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي
10 آلاف حالة إعاقة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي
29 حزيران 2024
تقدم بزشكيان وجليلي.. توقعات بجولة ثانية لانتخابات إيران الرئاسية
تقدم بزشكيان وجليلي.. توقعات بجولة ثانية لانتخابات إيران الرئاسية
29 حزيران 2024
جنود الاحتلال في غزة يعانون من إرهاق جسدي وتعب نفسي
جنود الاحتلال في غزة يعانون من إرهاق جسدي وتعب نفسي
29 حزيران 2024
وسط توقعات بفوز الرئيس الحالي بولاية ثانية.. موريتانيا تفتح صناديق الاقتراع
وسط توقعات بفوز الرئيس الحالي بولاية ثانية.. موريتانيا تفتح صناديق الاقتراع
29 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المجلس الانتقالي الجنوبي يقدِّم أكبر ميناء في اليمن إلى الإمارات بثمن بخس
إظهار القوة في البحر الأحمر... كيف طرد اليمنيون البارجة "أيزنهاور"؟
الردع "الإسرائيلي" ينهار أمام قدرات حزب الله
لماذا هدد السيد حسن نصرالله بمهاجمة قبرص؟