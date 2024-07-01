غارات للطائرات التركية تستهدف سلسلة جبال متين في دهوك شمال العراق

وتحدّث مصدر في العراق عن استهداف العمادية في دهوك، بالغارات الجوية ،أمس الأحد، إضافةً إلى إسقاط الطيران الحربي التركي منشورات على أهالي القرى، ما "يشير إلى نشاط عسكري تركي في المنطقة". كما شهدت المنطقة أيضاً قصفاً جوياً ومدفعياً من قبل الجيش التركي، أدى إلى نزوح العديد من السكان.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية من جهتها، أمس الأحد، عن تحييد 7 مسلحين من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمال العراق وسوريا.

وأفادت في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش التركي حيّد 3 "إرهابيين" من تنظيمي حزب العمال والمستقلين الكرد السوريين في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمال سوريا. وذكرت أن الجيش تمكن أيضاً من تحييد 4 "إرهابيين" آخرين في منطقة عملية "المخلب القفل" شمال العراق.

وتواصل القوات التركية، منذ منتصف حزيران/يونيو 2021، سلسلة من العمليات العسكرية الجوية والبرية في الشمال العراقي، ضمن نطاق نينوى وإقليم كردستان، تتركز في سنجار، وقنديل، وسيدكان، وسوران، والزاب، وزاخو.