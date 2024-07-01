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الاثنين 1 تموز 2024 ساعة 18:02

الاحتلال ينسحب من طولكرم تحت النيران.. واستشهاد امرأة وطفل بعدوان إسرائيلي

الاحتلال ينسحب من طولكرم تحت النيران.. واستشهاد امرأة وطفل بعدوان إسرائيلي
وقالت مصادر إنّ قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي أثناء انسحابها من مخيم نور شمس بعد عدوان استمر أكثر من 7 ساعات، عبر شارع نابلس.م
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وأفادت مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد المواطنة نسرين خالد ضميري (47 عاماً)، والطفل محمد علي سرحان (15 عاماً)، وهو من سكان الحي الشرقي للمدينة.
 
وتصدّت المقاومة الفلسطينية ببسالة لقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم نور شمس، حيث أعلنت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم أنّها فجرت عدداً من العبوات شديدة الانفجار، والمعدة مسبقاً، بعدد من آليات الاحتلال وجنوده، محققةً إصابات مباشرة، كما أعلنت في بيان منفصل استهدافها آلية للاحتلال من نوع "نمر" بعبوتين ناسفتين بالقرب من مخبز حيفا، قبل أن تستهدف قوة الإنقاذ اللوجستية بعبوة ناسفة أخرى.
 
وأقر "الجيش" الإسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة له من نوع "الباثنر" في مخيم نور شمس خلال عملية الاقتحام، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرئيلية عن إصابة جندي بجروح.
 
أما سرايا القدس - كتيبة طولكرم، فقالت إنّ مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، مؤكدة أنّهم  نصبوا كمائن لقوات الاحتلال وحققوا إصابات في صفوفها.
 
 وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت فجر اليوم، مخيم نور شمس، وفرضت طوقاً عسكريا مشدداً عليه، ومنعت المواطنين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصيها على أسطح البنايات المرتفعة وفي داخلها، وفجّرت منزلاً، وألحقت دماراً واسعاً في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.
 
وأفادت مصادرنا بأن المنزل الذي فجّرته قوات الاحتلال وسط المخيم يعود للشقيقين محمد ومحمود الزنديق، ما أدى إلى اشتعال النيران داخله وتضرّر المنازل المجاورة له، ومنعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليه.
 
وأشارت إلى أن الاحتلال ألحق دماراً هائلاً في البنية التحتية للمخيم، وتعمّد تخريب الممتلكات العامة والخاصة على طول شارع نابلس، كما دمّر خط المياه الرئيسي المغذّي للمخيم.
 
كما دمرت جرافات الاحتلال محيط دوار اليونس في الحي الشمالي من طولكرم، قبل أن تواصل سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وتجرف محيط دوار اكتابا شرقي طولكرم، وتدمر ما تبقّى من منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة على طول الشارع المحاذي للمخيم.
 
وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد قصفت أمس الأحد، منزلاً في حارة المنشية بمخيم نور شمس، ما أدى إلى استشهاد الشاب سعيد عزت جابر (من كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس)، وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة.
رقم : 1145025
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