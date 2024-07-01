روسيا: الجيش يسيطر على بلدتين في خاركوف

وفي بيان أصدرته الوزارة، أكدت أنّ وحدات من مجموعة "الشمال" التابعة للجيش الروسي "هزمت أفراداً ومعدات لواءي المشاة الآليين، الـ41 والـ57، التابعين للقوات الأوكرانية".



كذلك، هزمت وحدات من المجموعة، اللواء الـ34 من مشاة البحرية الأوكرانية، ولواء الدفاع الـ113 والـ125، ولواء الحرس الوطني الـ13، وذلك في في مناطق فولشانسك، تيخوي، جوبتوفكا، نيسكوتشنوي، جوفتنيفوي، وليبتسي، في مقاطعة خاركوف.



وبلغت الخسائر الأوكرانية في هذه الجبهة 320 عسكرياً، ناقلة جند مدرّعة، 7 مركبات، مدفعي "هاوتزر إم 777" من عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة، مدفع "دي 20" من عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي 30" من عيار 122 ملم، وفقاً لما أوردته الدفاع الروسية.



يُضاف إلى ذلك تدمير مستودع ذخيرة ميداني، تابع للجيش الأوكراني، و3 محطات رادار مضادة للبطاريات، مصنوعة في الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بحسب ما أضافت الوزارة.



وحرّرت وحدات من مجموعة "الغرب" بلدة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا، في مقاطعة خاركوف، حيث سيطرت على مواقع ذات أهمية أكبر.



كما هزمت مجموعة "الغرب" الروسية تشكيلات الألوية الآلية الـ21 والـ44 والـ60 والـ66 الأوكرانية، ولواء الدفاع الـ125 في مناطق ميكيفكا ونوفوفوديانوي ونيفسكوي وستيلماخوفكا، من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني، من جمهورية دونيتسك الشعبية.



أما وحدات "الجنوب" في الجيش الروسي، فحسّنت وضعها على طول خط المواجهة، وهزمت الجنود الأوكرانيين والمعدّات التابعة للفرقة الـ23 والـ93، والفرقة الـ56 في المشاة، ولواء الهجوم الخامس، واللواء الهجومي المحمول جواً 80 من الجيش الأوكراني، وألوية الدفاع رقم 119.



ووقعت هذه الخسائر التي ألحقها الجيش الروسي بالقوات الأوكرانية في مناطق غريغوروفكا وتشاسوف يار وكونستانتينوفكا وكراسنوغوريفكا وسبورنوي، التابعة لدونيتسك.



وبلغت خسائر الجيش الأوكراني في هذا المحور نحو 620 عسكرياً، و4 مركبات قتالية مدرّعة، بينها ناقلتي جند مدرّعتين من طراز "أم 113"، أميركيتي الصنع.



بالإضافة إلى ذلك، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بعمليات نشطة، حرّرت في إثرها نوفوبوكروفسكوي، التابعة لدونيتسك، وتمكّنت من تحسين وضعها التكتيكي.



كما هزمت وحدات من المجموعة تشكيلات ألوية "جايغر" الـ24، الـ31، الـ110، الـ118، والـ68 من الجيش الأوكراني، ولواء الدفاع الفني الـ109 التابع له، وذلك في مناطق إيفجينوفكا، نوفغورودسكوي، تيموفيفكا، سوكول، وتوريتسك، دونيتسك.



وصدّت أيضاً 5 هجمات مضادة، شنّتها مجموعات هجومية أوكرانية، من كتيبة المشاة الـ142، لواء الهجوم الجوي الـ95، والألوية الآلية الـ23 والـ4، والـ47.



وعند هذا المحور، فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 405 جندي، ومركبة مشاة قتالية أميركية من طراز "برادلي"، وسيارةً مصفّحةً أميركيةً أيضاً من طراز "ماكس برو".



إلى جانب ذلك، خسر الجيش الأوكراني 7 مركبات، ومدفع "هاوتزر إم 777" أميركياً من عيار 155 ملم، ومدفع "هاوتزر مستا – بي" من عيار 152 ملم، ومدفعين من طراز "دي 30" من عيار 122 ملم، وفقاً للدفاع الروسية.



وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدةً أيضاً، وهزمت القوى العاملة والمعدّات التابعة للواء الهجوم الجوي الميكانيكي الـ83 والـ82 التابعين للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الـ123، وذلك في أوروزاينو ونيكولسكوي، في دونيتسك.



وخسر الجيش الأوكراني نحو 120 جندياً، 7 مركبات، ومدفعي "هاوتزر إف إتش- 70" من عيار 155 ملم، مصنوعين في بريطانيا.