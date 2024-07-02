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الثلاثاء 2 تموز 2024 ساعة 06:33

في اليوم 270 للعدوان.. شهداء وإصابات بقصف القطاع واستهداف نازحين في خان يونس

في اليوم 270 للعدوان.. شهداء وإصابات بقصف القطاع واستهداف نازحين في خان يونس
ونقلت "وككالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر طبية ومحلية قولها، إن عددا من الشهداء وعدة إصابات ارتقوا وأصيبوا نتيجة قصف الاحتلال للنازحين في حي الضابطة الجمركية شرق خان يونس، حيث أجبرت قوات الاحتلال آلاف المواطنين والجرحى والمرضى على الخروج من مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة، تحت وابل كثيف من القصف المدفعي والتهديد باستهدافهم.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرق مدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جلالة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
رقم : 1145149
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