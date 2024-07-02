مقتل اثنين من موظفي الإغاثة في هجوم على قافلة شرق الكونجو

واكد في بيان إن الموظفين كانا يسافران برا من بلدة لوبيرو إلى مدينة بوتيمبو في إقليم كيفو الشمالي عندما تعرضا للهجوم لدى وصولهما يوم الأحد. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.