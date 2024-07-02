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الثلاثاء 2 تموز 2024 ساعة 08:43

الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم وسلواد وجنين ونابلس

الاحتلال يواصل اعتقالاته في بيت لحم وسلواد وجنين ونابلس
وأفادت مصادر أمنية لمراسل "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد احمد قاسم شوشة (17 عاما) من قرية حوسان، وحسن إبراهيم نجاجرة (24 عاما) من بلدة نحالين غربا، والشقيقين محمد طه عايش ( 22عاما)، ومحمود (18 عاما) من قرية ارطاس جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مجدي مصطفى أبو عكر (37 عاما)، وعمر مأمون بدير( 22 عاما)، والشقيقين فادي محمد نصرالله (37 عاما)، ورامي (47 عاما)، ومنذر وجيه أبو عكر (41 عاما)، وأسيد جادو، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين من بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشابين سيف يوسف حامد ويوسف صبحي حامد، بعد مداهمة منزليهما والعبث في محتوياتهما.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال اقتحم قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، وبلدة سنجل شمال رام الله، وحي جبل الطويل في مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين جعفر غسان عطية من سيلة الظهر وأوس مزاد قرارية من الفندقومية بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اقتحمت تلك القوات بلدتي الزبابدة ورابا، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شقيقين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين أسعد وعبد الله الصالحي بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته شرق المدنية.
رقم : 1145185
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