أكثر من 800 ضابط بجيش الاحتلال قدموا استقالاتهم هذا العام

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن وسائل إعلام عبرية، تأكيدها مساء أمس الاثنين، هلاك جندي وإصابة 10 آخرين بنيران المقاومة خلال المعارك في غزة.



وأكد موقع "إسرائيل بلا رقابة" العبري، “هلاك جندي وإصابة 10 آخرين بينهم 3 في حالة حرجة، بانفجار فتحة نفق مفخخة قرب قوة من الجيش بمعارك غزة”.



وأشار إلى “هبوط طائرة صباح الاثنين في مستشفى (سوروكا) وعلى متنها جنود مصابين في معارك غزة”.



وكانت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” قد أعلنت الاثنين ايضا، أنها “استهدفت دبابتي (ميركافا) وقوة تابعة للاحتلال وقنصت جنديا في حي الشجاعية بغزة”.



وبحسب معطيات جيش الاحتلال فقد ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 668 بينهم 314 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 269 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.



وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و900 شهيد، وإصابة 87 ألفا و60 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

