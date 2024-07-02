السفارة الروسية بلندن: اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات البريطانية عار عن الصحة

ونقل موقع روسيا اليوم عن السفارة قولها في بيان: “نحن نرفض رفضاً قاطعاً التكهنات حول نية روسيا التدخل في الانتخابات في المملكة المتحدة، والتي تنشر في المقام الأول من قبل قيادة حزب المحافظين، فضلاً عن وسائل الإعلام”، مضيفة: “إن مثل هذه التكهنات تظهر بوضوح الأزمة الفكرية للمحافظين في نهاية فترتهم في السلطة، حيث يبدو أن ليس لديهم أي شيء آخر على الإطلاق لجذب الناخبين، ونحن على يقين من أن البريطانيين قد ملوا من هذه المهزلة”.



وأضافت السفارة في بيانها: “على عكس بريطانيا والغرب، لا تميل روسيا إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة، فالثورات الملونة والانقلابات ليست طريقتنا، بل طريقة الولايات المتحدة وأتباعها”.



وختم البيان بالقول: “أيا كانت الأحزاب البريطانية الرئيسية التي تتنافس على السلطة، فإن المواجهة مع روسيا ستستمر والفضل في ذلك لواشنطن”.



وكان رئيس حزب المحافظين البريطاني ريتشارد هولدن طالب في وقت سابق بإجراء تحقيق فيما يتعلق بمنشورات إعلامية حول “تدخل مزعوم لمدونين أجانب موالين لروسيا” في الانتخابات البرلمانية في البلاد، حسب ما ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية.