واشنطن ستستضيف قمة الناتو بحضور 6 دول عربية و كيان الاحتلال

وقالت ستكني، في تصريحات صحفية، إن "مشاركة دول عربية في قمة الناتو تأتي في إطار الأجندة الإيجابية المشتركة بين الحلف وشركائه لمعالجة التحديات المشتركة في مناطقهم"، مشيرة إلى أن "أهمية هذه القمة تكمن في مرور 75 عاما على تأسيس الحلف وما يمثله ذلك من قوة واتحاد ونمو وابتكار بين دوله".



وفيما يتعلق بمشاركة الدول العربية في القمة، أوضحت ستكني، أن "حلف شمال الأطلسي وشركاءه لديهم أجندة إيجابية مشتركة لمعالجة التحديات المشتركة في مناطقهم، وتشمل هذه التحديات الدفاع السيبراني والتقنيات الناشئة والحديثة والأمن البحري والانتشار النووي وتغير المناخ ومرونة سلاسل التوريد ومكافحة التضليل الإعلامي".



وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن في التاسع والعاشر من يوليو/ تموز الجاري، قادة 32 دولة عضوا في الناتو وحلفاء رئيسيين للمشاركة في أعمال قمة الحلف والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.



ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة لعدد من وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية كيان الإحتلال الصهيوني لحضور القمة.



ووفقا لوسائل إعلام، فإن دولا منها مصر والأردن وقطر وتونس والإمارات والبحرين ستكون من بين المشاركين في الاجتماعات.