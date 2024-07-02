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الثلاثاء 2 تموز 2024 ساعة 10:31

قتلى باحتجاجات شمالي سوريا ضد أعمال عنف طالت سوريين في تركيا

قتلى باحتجاجات شمالي سوريا ضد أعمال عنف طالت سوريين في تركيا
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من مناطق بشمالي سوريا إشعال النار في إطارات السيارات بينما يُسمع صوت إطلاق الرصاص.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقاطع فيديو تُظهر دخول مدرعات تركية إلى شمالي سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن أعمال العنف شهدت تبادلا لإطلاق الرصاص مع قوات تركية متمركزة في تلك المناطق.

وأشارت إلى وقوع أعمال عنف في مدينة أعزاز، ونقلت عن مصور يعمل معها في مدينة الباب أن مسلحين أطلقوا الرصاص على شاحنات بضائع تركية في المدينة.

ونقلت الفرنسية عن مصادر سورية أن المظاهرات شملت مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ومناطق في إدلب تحتللها “هيئة تحرير الشام” وفصائل متحالفة معها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطعًا مصورًا لما قالوا إنه تحرش لاجئ سوري بطفلة داخل إحدى دورات المياه في ولاية قيصري. وشهدت الولاية، مساء الأحد، أعمال شغب وحرق لممتلكات سوريين بعد تداول مقطع فيديو، زُعم أنه لتعرُّض طفلة تركية للتحرش من لاجئ سوري.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا توقيف 67 شخصًا على خلفية أعمال العنف والاعتداءات ضد ممتلكات السوريين في قيصري، مشيرًا إلى إلقاء القبض على الشاب السوري (26 عامًا) من قِبل مواطنين وتسليمه إلى شرطة الولاية. وذكرت وسائل إعلام تركية أن 14 ضابطًا من الشرطة والإطفاء أصيبوا في أعمال الشغب التي شهدتها ولاية قيصري.

كما أعد قسم الجرائم الإلكترونية التابع لمديرية الأمن 26 تقريرًا بشأن الواقعة، وفُتحت تحقيقات بحق الذين نشروا محتوى مثير يتعلق بها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري، قائلًا إن “الخطاب المسموم للمعارضة واللجوء إلى سياسة الكراهية من أجل تحقيق مكاسب سياسية” هو ما السبب فيما جرى.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية أن المعارضة لجأت إلى هذا الأسلوب بسبب “العجز”.

من جهتها، فرضت محكمة في ولاية قيصري حظر النشر فيما يتعلق بالواقعة، بالتزامن مع فتح تحقيق في جميع الأحداث التي شهدتها الولاية.

كما أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية وضع الطفلة وعائلتها تحت حماية الدولة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الكامل لهم.
رقم : 1145200
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